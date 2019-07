Oscar "La Máquina" Bravo y su desafío ante "La Cobra" Díaz: Me favorece la experiencia

El boxeador chileno Oscar "La Máquina" Bravo se mostró confiado de cara a su combate de este sábado ante Carlos "La Cobra" Díaz por el título nacional de peso ligero en el Club México.

En conversación con nuestro programa Todo por el Deporte, Bravo dijo al respecto que "va a ser un combate atractivo que me va a favorecer a mí por mi experiencia. Me he preparado muy bien, hice un buen campamento con Luis Cruzat y su hijo".

"Me siento confiado que el día sábado voy a dar un buen espectáculo, las estadísticas dicen que yo voy a ganar y así lo voy a demostrar", afirmó.

A su vez, "La Máquina" se refirió a las medidas de seguridad que existen en este deporte luego del repentino fallecimiento del ruso Maxim Dadashev, asegurando que "por mi parte, las veces que he competido han estado todas las medidas que se requieren para un combate de este nivel".

"Gracias a Dios tengo buena defensa y nunca me ha pasado nada en ese aspecto ni he estado en malas condiciones compitiendo, y eso es importante. También hay que ver si el peleador demacró mucho para dar el peso, es un factor importante antes de una pelea", indicó.