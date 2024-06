Martín Vargas hijo: "A mi papá lo mandaron a la casa y aún no sabemos lo que tiene"

Martín Vargas tenía a todo Chile pendiente de él en las décadas del 70’ y 80’. Las cuatro veces que fue aspirante al título de campeón del mundo de boxeo lo convirtieron en un verdadero ídolo de nuestro país, y la célebre frase del presentador Sergio Maldonado: "La ÚLTIMA pelea de la noche" a la espera de los combates del púgil osornino, eran parte hasta de los juegos de los niños, y trascendieron fronteras que replicaron en otras latitudes.

El amor por el boxeo ha mantenido a Martín Vargas dando clases. Así lo ha hecho con entidades ligadas al Ministerio del deporte y la Municipalidad de Maipú. Pero el 30 de mayo una noticia sorprendió de manera negativa, ya que el excampeón fue atropellado y se temió por su vida.

Martín Vargas inicialmente fue al Hospital El Carmen de su comuna, pero se resolvió posteriormente trasladarlo a la Posta Central donde estuvo internado.

La preocupación del hijo de Martín Vargas

El hijo homónimo del excampeón dialogó con Al Aire Libre para dar a conocer el estado de su padre y la situación que los tiene preocupados como familia. "Los primeros días que mi papá estaba allí nos ofrecieron desde otros centros clínicos que lo trasladáramos, pero en la Posta nos dijeron que no era necesario, que él estaba allí con todos los cuidados de especialistas, que con él tendrían mayores atenciones y me quedara tranquilo".

"Me dijeron ‘su papá va a estar con cuidados intensivos’, y que iba a estar mínimo dos meses, y me dije ‘será, si total estará bien cuidado’, y que querían atenderlo muy bien y que su alta fuera de la Posta Central y no del hospital del Carmen donde lo iban a trasladar. Pero a los días parece que molestaba, y la situación cambió. Y lo que no cuadra es que nos dijeron que de allí saldría con el alta, y terminan manándolo a la casa, y no nos dan la información que corresponde. Aún no sabemos lo que tiene”, añadió.

Vargas hijo continúa el relato de lo que afecta al deportista, que se conoció por su "pega Martín, pega": "Los primeros días estuvo con mucho cuidado, luego le dieron una hospitalización domiciliaria. Sentimos que lo dejaron de lado, él se vino con una sonda urinaria, él no debería haber venido con sonda, ha tenido muchos problemas con en ella, anoche mismo tuvimos que ir a la Posta a retirarla y ponerle otra".

Preocupación por el daño neurológico

La situación física de Martín Vargas ha evolucionado positivamente, pero lo que tiene en la incertidumbre a la familia es su daño neurológico, del cual por más que han querido, no han tenido respuesta, reseña su hijo. "No hemos vuelto a tener opiniones de doctores para saber de esa situación. Ya no tengo a quién insistir, lo he hecho muchas veces sin respuesta. Mi hermana hizo un reclamo formal, llenó un formulario, y le dijeron que en 15 días habría respuesta", apunta Martín hijo.

Como familia se han hecho cargo de un kinesiólogo para que lo vea, porque además la situación de ellos tiene otras complejidades, aclara su hijo. "Él cuidaba a mi mamá, ya que ella tiene una situación delicada, tiene un tumor en el páncreas. Además, está con problemas de diabetes, corazón y huesos, y luego vino lo del atropello de él".

En caso alguno, dice el hijo del púgil, que quieren que esta situación lleve a dar lástima, pero sí poner en evidencia lo que le pasó: "No quiero usar la palabra abandono porque suena feo, sí indiferencia, y estamos viendo soluciones como familia. No queremos caridad, queremos un trato digno, que se preocupen un poco más y que sean más directos para decir las cosas. Si a mí me dicen la firme, soy práctico, dará pena, pero habrá que asumir. Porque en lo físico está bien, pero en lo neurológico no sabemos qué pasa y no sabemos si eso va a durar poco, semanas o meses, no tenemos idea qué pasará”, cerró Martín Adolfo Vargas.