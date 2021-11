Ex custodio de Mike Tyson: Escondía mujeres, necesitaba tener sexo en el vestuario antes de las peleas

Rudy González, quien fuera custodio del ex boxeador Mike Tyson, contó varios detalles desconocidos sobre el púgil estadounidense relacionados con mujeres y ciertas prácticas antes de las peleas.

"Uno de los mayores secretos con Mike era que necesitaba tener sexo en el vestuario antes de las peleas. Él decía, 'si no me acuesto, mataré a este tipo ahora mismo'. Mike tenía que liberar algo de la fuerza que tenía. Así que escondía a mujeres en los baños y en el vestuario", dijo González al medio británico The Sun.

"Todavía veo a algunos de los tipos con los que luchó. Estuve allí en el ring viendo a estos hombres enormes llorando, con los huesos rompiéndose o su sangre volando por todas partes. No es exagerado decir que Mike era como un tren golpeando a estos tipos", añadió.

Por otro lado, aseguró que "Mike sentía que tener las llaves de una casa era un gran problema, porque nunca antes había tenido esa seguridad. Camille (la esposa de su entrenador) cocinaba para él y comíamos todos juntos, era la primera vez que tenía un sentido de normalidad".

"Lo dábamos por sentado, pero la forma en que creció su familia fue su peor enemigo. Él siempre decía que no podía creer en la gente blanca como yo. Él había sido construido de una manera antes de eso: robar, ser golpeado, vivir en las peores condiciones humanas y empezar de nuevo. Por primera vez experimentó el amor de Cus y Camille. Fue una experiencia inolvidable verlo salir de ese caparazón", relató.

Asimismo, aseguró que "Mike solía romper a llorar antes de las peleas. Tenía un problema de ansiedad en el que estaba desesperado por no sentirse lo suficientemente bien o no querer arruinar las cosas. Nunca recuperó la pérdida de Cus, porque encontró a alguien especial que tuvo fe en él y lo salvó de las profundidades del infierno", dijo al referirse a la muerte de D'Amato.

"La historia de Mike habría tenido un final diferente si Cus hubiera vivido más tiempo. Su hermana Denise siempre me hizo prometer que mantendría a Mike alejado de Don (King), llamándolo payaso", cerró.