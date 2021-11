Adolfo Almarza: Quiero representar a Chile en Copas del Mundo de paraciclismo

El deportista chileno Adolfo Almarza comentó sobre su presente y los desafíos que se plantea en el corto plazo dentro del paraciclismo, apuntando que uno de ellos es asistir a las Copas del Mundo en la disciplina.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el melipillano mencionó que: "Estuve fuera cuatro meses por una operación ambulatoria pero ya estamos mejorando bastante. Hoy estoy enfocado en los Parapanamericanos de 2023 y quiero representar a Chile en Copas del Mundo dentro del paraciclismo".

"Estoy bien tranquilo con todo el proceso que vamos dando. He tenido que trabajar para llegar a una buena métrica en los entrenamientos y llevar a Chile en lo que queremos", añadió.

Respecto a sus expectativas para los Parapanamericanos de Santiago 2023 y considerando que no compite desde 2019, explicó que: "Yo antiguamente hacía descenso pero me cambié al paraciclismo en ruta y las condiciones se están dando para tener una buena preparación. Llevamos dos o tres años entrenando y cada vez mejoramos más. En Lima hicimos una buena participación pero no bastó para estar dentro de los mejores".

"Para el 2022 nos estamos preparando para Copas del Mundo que la mayoría son en Europa. Después para los Parapanamericanos uno sabe a lo que va. El trabajo de día a día te entrega los resultados que uno espera y con el equipo de trabajo que tengo he podido superar hartos límites que en algún momento pensamos no íbamos a llegar", subrayó.