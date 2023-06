Antonio Cabrera por su doping positivo: Mi carrera terminó, me saturó el alto rendimiento

El ciclista chileno Antonio Cabrera asumió un nuevo caso de dopaje por el que fue apuntado hace algunos días. Respecto a esta situación, el campeón panamericano manifestó el mal momento personal que está viviendo y apuntó a las dificultades que ha tenido para conseguir ayuda.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, el deportista nacional se refirió al positivo que dio por GHRP-2 (Pralmorelina) y de su metabolito GHRP-2 Ácido Libre, un liberador de la hormona del crecimiento que está prohibido para su consumo en la alta competencia.

"La sustancia la consumí. Opté por lo más fácil. Estoy reconociendo mi error. Me pone triste que gente que me quiere, mi familia, haya estado confiando en mí y, haber cometido este error, los daña", declaró al citado medio.

"Mi carrera terminó. Son 23 años de alto rendimiento. Obviamente, no quería terminar así, pero las circunstancias desde que saqué el oro en Lima han sido complicadas. El alto rendimiento me saturó; el cómo se vive el deporte en Chile; las mentiras que se dicen en el deporte; el que te estén engrupiendo con tus preparaciones", expresó.

Sobre los últimos meses en los que ha tenido que afrontar un complicado momento personal, Cabrera señaló que: "He tenido que ir a competencias durante estos cuatro años y me hacían cagar: correos a los organizadores, funas... Crisis de pánico, ganas de matarme... No he tenido ayuda psicológica ni psiquiátrica. ¿Y por qué no la he tenido? Porque ya no tengo plata. Y la ayuda que le pedí al Comité y al IND no me la dieron, nunca me respondieron los correos".

Si bien no hay castigo sentenciado, Cabrera arriegsa ocho años fuera de las pistas, por lo que decidió poner fin a su trayectoria.