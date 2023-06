Ciclista Antonio Cabrera: Me equivoqué, consumí la sustancia

El ciclista chileno Antonio Cabrera, campeón en los Juegos Panamericanos de Lima, asumió su culpa en el nuevo caso por dopaje que afronta luego de dar positivo por un péptido liberador de la hormona del crecimiento, algo por lo que arriesga un castigo de ocho años sin poder competir.

"Me siento triste por la desilusión que se lleva la gente que me quiere, mi entorno, mi familia y los que me han apoyado en estos últimos cuatro años después del oro en los Panamericanos. Pero por otra parte me siento tranquilo de haber salido de este sistema. No lo esperaba así, por los 23 años de logros que le he dado al país, pero ya no estaba tranquilo. Han sido cuatro años súper duros", comentó en entrevista con Las Últimas Noticias.

Cabrera contó que "empecé a sufrir un ciberacoso que me llevó a pensar muchas veces en quitarme la vida. También me quitaron la beca durante un año, sin tener que hacerlo porque nunca he sido culpable de nada. Perdí mi licencia de ciclismo también y mis auspiciadores. Tampoco me dieron el apoyo psicológico y siquiátrico que necesité. Me sentí usado".

"Esperaba terminar mi carrera en Santiago 2023, revalidando el oro. En ese momento solo pensé que se había acabado mi carrera como ciclista", señaló al ser consultado respecto a la notificación.

Tras ello da una explicación de lo ocurrido: "Mi autocrítica es que me arrepiento de lo que hice. Me equivoqué. Ingerí la sustancia, pero el cuándo y cómo me lo dejo para mí. Lo hice porque en estos cuatro años he estado sufriendo acoso constante de muchas y no estaba recibiendo el apoyo que corresponde de las entidades deportivas. Psicológicamente estoy destruido, mi mente no está funcionando al 100. MI cuerpo se debilitó mucho, tengo 41 años y esas circunstancias me llevaron a tener varias lesiones. Al final opté por lo más fácil, después de todo lo difícil que he vivido", expresó Cabrera, quien entregó su versión de las acusaciones de violencia intrafamiliar de parte de su expareja, Stephanie Subercaseaux.

"Hace cuatro años me fui a vivir a San Fernando con mi madre y no supe más de ella. Niego rotundamente las acusaciones, han sido falsas. La justicia tomó el tema en dos ocasiones, se investigó y se dictaminó que todo era falso. No quiero hablar más del tema, y no lo haré por respeto a su familia", comentó.