Paola Muñoz explicó por qué no tomó cupo para los Panamericanos: Sería poco responsable

Los problemas dirigenciales de la recientemente desafiliada Federación Ciclista perjudicaron a una de las deportistas más destacadas de nuestro país, Paolo Muñoz. La pedalera nacional fue excluída de la nómina para los Juegos Panamericanos, pero el recién pasado lunes el Comité Olímpico de Chile (COCh) le quiso devolver el cupo, algo que no aceptó.

Muñoz hizo la denuncia en Todo por el Deporte el pasado lunes sobre las irregularidades que ocurrieron en la Federación y que la dejaron fuera de Lima 2019. Justo una semana después fue citada a una reunión por el COCh para usar la plaza que quedó vacante por el dopaje de Constanza Paredes, aunque ya era tarde, según nos contó la propia deportista.

"Me dijeron que como se dio un caso de dopaje me quedaba el cupo a mí. Pero yo los dije con mucho cariño que amo a mi país y el ciclismo, pero que no puedo aceptar la nominación", apuntó.

"Primero porque el cupo siempre fue mío y nunca me lo debió quitar la Federación y Plan Olímpico jamás lo debió avalar; segundo, en Australia quedé séptima entre las mejores del mundo y, aún así, no aprovechaban el buen momento por el que estaba pasando; tercero, hace dos meses cuando yo hice las acusaciones y nadie contestó mi correo me desmotivé a morir y dejé de pedalear", justificó la deportista.

Así, aclaró que "hoy sería poco responsable aceptar esta nominación con 30 días de preparación para un mega evento que requiere años, yo llevaba años trabajando y porque una Federación no hizo bien su trabajo y no fue fiscalizada, yo no pude accede a ese cupo".

Respecto a la desafiliación de la Federación Ciclista, Paola Muñoz fue enfática. "Es un golpe súper duro para todo el ciclismo. Debemos sentir vergüenza con lo que acaba de pasar, esto provocado por el mal actuar de nuestros dirigentes", expuso.

"En lo personal insisto en que hay un problema de trasfondo que inició todo esto, el vicepresidente de la Federación Sirinio Saavedra junto a su esposa armaron un trabajo para verse beneficiado ellos y lo menos importante eran los deportistas", añadió.

Finalmente, manifestó que "esto nos salpica a todos como la vergüenza para el Comité Olímpico al ser desafiliados, no nos quieren por el mal actuar de dirigentes que no aman nuestro deporte".

"En una semana más va a ser cerrado por la Confederación Panamericana de Ciclismo y cuando se haga el trámite pasará a ser un bochorno a nivel mundial porque tienen que hacerlo todo formal a través de la UCI que es la entidad máxima", cerró.