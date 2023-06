Ciclista suizo falleció luego de caerse por un barranco

El ciclista suizo Gino Máder, del equipo Bahrain Victorious, falleció este viernes a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en la etapa de este jueves, al caerse por un barranco.

El equipo anunció su muerte "con profunda tristeza y pesar en el corazón" añadiendo que el equipo "está devastado" y que sus "pensamientos y oraciones están con la familia y los seres queridos de Gino durante este momento increíblemente difícil".

Tras el accidente ocurrido en el descenso final de la etapa del jueves, el corredor de 26 años fue reanimado en el lugar por personal médico que también realizó RCP, antes de ser trasladado por vía aérea al hospital.

"A pesar de los mejores esfuerzos del fenomenal personal del hospital de Chur, Gino no pudo superar este, su último y mayor desafío, y nos despedimos de una de las luces brillantes de nuestro equipo", informó la escuadra bahreiní.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.



❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.



🔗 https://t.co/CSx5BsWfRz