Medallista olímpico argentino sufrió el robo de sus preseas en violento asalto

El exciclista argentino Juan Esteban Curuchet, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, sufrió un violento robo en su casa, le sustrajeron dinero y objetos personales, entre ellos sus preseas deportivas.

De acuerdo a lo reportado por el diario La Capital de Mar del Plata, la noche del pasado domingo Curuchet estaba viendo televisión en su habitación cuando tres encapuchados armados irrumpieron en la vivienda.

"Primero nos pusieron boca abajo y a cada uno una pata arriba, para después atarnos las manos con cordones. Revolvieron todo", relató el propio exdeportista al referido medio.

"A ella la dejaron sentada y a mí me colocaron un revólver en la cabeza. De entrada empezaron a exigirme la plata... Que dónde está la plata, dónde tenés la plata... Y así. Entonces, los llevé a un lugar en el que tenía un bolso con los ahorros de toda la vida y se los di, pero me pedían más. 'Dale... Danos toda la plata ¡Más plata!', me gritaban", continuó.

Según Curuchet, el calvario duró alrededor de 40 minutos. Al reconocer a la víctima, los ladrones "aflojaron un poco, habían entrado muy violentos". Los antisociales cargaron las cosas en el auto de la pareja de Juan y escaparon.

"Fue un robo al voleo totalmente, se dieron cuenta acá adentro que era yo", aseguró el medallista, que quedó sin sus preseas y premios deportivos, salvo el mayor de ellos: Su oro de Beijing 2008.

"No se la llevaron porque es de metal, no es de oro, es bañada en oro, pero sí se llevaron el pin olímpico", relató Curuchet en declaraciones difundidas por Clarín. Tanto el hombre como su pareja quedaron con lastimaduras tras estar atados, pero sin heridas graves.

Juan Esteban Curuchet, junto a Walter Pérez, obtuvo el oro en 2008, en el ciclimo de pista modalidad madison, siendo hasta el momento la única presea trasandina sobre las dos ruedas, contando todas las variedades.