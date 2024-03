Tomas Slavik, campeón del Valparaíso Cerro Abajo: El desafío más grande es no chocar

El ciclista checo Tomas Slavik, campeón defensor del Valparaíso Cerro Abajo, adelantó la edición de este fin de semana, donde buscará revalidar su título y conquistar por cuarta ocasión la ciudad puerto.

"Mi temporada ha sido fantástica, me estuve preparando muy arduamente para este evento, todo ha ido bien, me siento en buena forma, no he sufrido lesiones", contó en converrsación con AlAireLibre.cl.

El europeo recordó que "el año pasado no estaba sano antes de la carrera, lo que fue frustrante, pero ahora estoy a tope y ya tuvimos una carrera en Colombia donde terminé en segundo lugar solo por un neumático desinflado o pinchado, pero parece que en este momento estoy en buenas condiciones así que todo está en su punto".

"Creo que el desafío más grande aquí es no chocar. Varios vamos por sobre el límite, estamos esforzándonos mucho y el mayor problema sería chocar, así que eso es lo más importante con lo que hay que lidiar", expuso.

"Todavía puedo lograr un buen tiempo, pero algunos simplemente no utilizan los frenos; yo sigo intentando ser prudente así que en esta sección es difícil obtener el menor tiempo", añadió.

Sobre sus metas para versión 2024 comentó que "después de mi tercera victoria la presión y responsabilidades se alivianaron, así que me siento menos presionado y trato de disfrtutar correr sin mucha presión de diferentes partes, solo quiero divertirme y mostrar un desempeño eficient y quiero mantener los neumáticos en el camino. No quiero chocar, quiero disfrutar esta carrera, el 20° aniversario lo merece, y por supuesto si alguien dice que no vino a ganar estaría mintiendo, así que mi objetivo es ganar, la pregunta es si es que se cumplirá".

Uno de sus grandes contendores es el chileno Pedro Ferreira, con quien reconoció que "somos buenos amigos. No consideramos que tenemos una rivalidad entre nosotros, tenemos que darnos cuenta que no competimos contra el otro, competimos contra el tiempo, ahí es donde se encuentra la rivalidad, y al subir el nivel de la competencia hay muchos competidores que pueden quedsrse con la victoria así que no es sobre Pedro y yo, es sobre mí, pedro y otros corredores que posiblemente pueden llevarse la victoria".

"Eso es muy emocionante y no mucha gente fuera del mundo del ciclismo lo toman en cuenta. Espero que ambos terminemos a salvo y que compartamos los primeros lugares, sin importar las posiciones", completó.