Bravo: "Sabemos del error que cometimos y lo asumimos con las consecuencias que conlleva"

El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, reconoció que el equipo cometió un error al hacer ingresar a un peluquero a la concentración y sostuvo que los involucrados asumirán las consecuencias.

"Lógicamente eso es perjudicial, somos conscientes de lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Tuvimos la fortuna de que esto no pasó a mayores, no tuvimos contagios en la selección", expresó en una conferencia de prensa este domingo.

"Sabemos del error que cometimos y lo asumimos con las consecuencias que conlleva esto. Que no entrenáramos ayer en las condiciones normales era un poco asumiendo la protección, teniendo la claridad de esperar los PCR negativos, trabajamos de manera individualizada y grupal en las instalaciones del hotel, pero fuera de eso se asume el error, también los que participaron de esto asumen las consecuencias de los actos", agregó el golero.

Luego, reflexionó que "los actos de indisciplina están en la vida en general, no solamente en el fútbol. Uno siempre está propenso a cometer errores y lo mejor de todo esto es aprender de los errores, las caídas, fortalecerse más que nunca. Uno siempre está propenso a cometer equivocaciones, hay que dar vuelta las situaciones de la mejor manera posible y no quedarse con la sensación de haber cometido una equivocación, sino que aprender al máximo y que no vuelva a ocurrir".

Para finalizar, declaró que "asumimos la equivocación, el error, con total personalidad, estamos en una situación donde la pandemia es clara, si fallas en este tipo de cosas estás lamentando vidas. Estamos jugando con eso que es lo más importante que tenemos y lo asumimosm, somos responsables. Asumimos que nos equivocamos con havber hecho el ingreso de una persona sin tener los previos avisos y lo asumimos con total responsabilidad".

La Roja enfrenta el lunes a Uruguay en la tercera fecha del Grupo A.