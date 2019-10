Presidente de la ITF: Si Federer y Piqué hablaran verían que tienen mucho en común

El presidente de la ITF, David Haggerty, comentó las declaraciones de Roger Federer sobre el futbolista Gerard Piqué, impulsor de la nueva Copa Davis, a quien el tenista suizo dijo no conocer.

"Una cosa que hay que recordar sobre Roger, que es una gran persona, un fantástico jugador, de los mejores, por no decir el mejor de la historia, es que Suiza no se clasificó para las Finales. Así que Suiza no está porque Roger no quiera, si no porque no clasificó", señaló Haggerty a EFE.

"Conozco a ambos, tanto a Roger como a Gerard y ambos son buena gente. Si se juntaran y charlaran un rato verían que tienen mucho en común", agregó.

Al apuntarle que Federer rechazó ir a la Copa Davis antes de que las invitaciones (entregadas a Argentina y Gran Bretaña) fueran dadas, respondió que "tuvimos conversaciones con los países, no necesariamente con los jugadores, pero sí con los países, para tomar la decisión de a quién darle las invitaciones".

También fue consultado si el hecho de no estar en esta Copa Davis puede afectar la presencia del suizo en los Juegos Olímpicos y además si se vería afectado el japonés Kei Nishikori, que no jugará en Madrid por lesión.

"Tenemos reglas específicas y este es uno de los argumentos que nos diferencia del resto de competiciones. La Copa Davis es la ronda clasificatoria para los Juegos Olímpicos. En el caso de Kei, si juega la primera ronda el año que viene, será elegible para los Juegos. Además, Suiza tiene la posibilidad de nominar a Roger para estar en Tokio por un criterio específico: Ha sido medallista en el pasado", sostuvo.

"Kei quería jugar en Madrid, pero no puede porque está lesionado. Eso entra dentro de los criterios de clasificación y se tiene en cuenta. Espero verlos a los dos en Tokio", añadió.