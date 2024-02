Almirón en la previa a la revancha con Godoy Cruz: Siendo locales no se puede especular

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, avisó que en la revancha contra Godoy Cruz, por la segunda fase de la Copa Libertadores, intentarán buscar la victoria al igual que en la ida, porque en el Estadio Monumental no pueden especular con el resultado alcanzado en Mendoza.

"Es especial el partido, pero no cambio mi postura con los jugadores, no muestro nerviosismo", avisó en conferencia de prensa.

El DT afirmó que en su plantel "hay jugadores de experiencia, estaba que hace mucho Colo Colo no ganaba en Argentina y se hizo, hace mucho no pasa a la siguiente fase y tenemos la posibilidad, yo confío en los jugadores, venimos trabajando muy bien".

"Recién empieza el torneo, la única manera de probarse son los partidos, siento que estamos preparados, estamos enfrentando al mejor equipo de Argentina, los números lo determinan así. Si queremos ser dignos de estar en la fase de Libertadores tenemos que ganar este tipo de partidos. No va a ser fácil, va a ser duro y tenemos que saberlo jugar", agregó.

Luego de confirmar que Arturo Vidal llegará bien al compromiso, porque "no hace falta apresurarlo ni entrenarlo bien ni nada de eso, sabe jugar este tipo de partidos y uno o dos días que no entrene no le hace nada", apuntó a cómo afrontará el duelo desde lo táctico.

"No se puede especular con resultados. Jugamos de local y ¿qué quiere la gente? A un equipo que salga a ganar, no hay otra manera", advirtió.

"Son 90 minutos, es una final porque es a todo o nada, así que hay que saber jugar este tipo de partidos. Por eso la gente de experiencia es importante, a veces hay que salir a presionar. Puedo decir mil cosas, pero la realidad se va a ver cuando arranca y cuando termina el partido. Estamos preparados, pero el tipo de partido que se va a jugar es salir a ganar desde el inicio y sostener el mayor tiempo posible la presión para que el equipo sea protagonista y la gente siga apoyando", añadió.

"Si sales a especular, el rival tiene virtudes y te puede hacer un gol de cabeza en el minuto 4. Tenemos una intención, un estilo, estamos intentando marcar un estilo en base a los jguadores que tenemos, no vamos a especular. En la primera jugada casi hacemos un gol, de inicio de jeugo tuvimos un córner y casi hacemos un gol, la intención no va a cambiar y siendo locales no se puede especular", completó.

"No dudo de mis jugadores"

Almirón también apuntó a que en la derrota con O'Higgins "tuvimos nuestros momentos y no los aprovechamos. Yo no dudo de mis jugadores, necesitan entrenamientos y partidos. Se verá el momento en que les toque, son jóvenes y cada partido en los equipos grandes son pruebas, la única manera en que se prueba un jugador es jugando".

"Trataremos de mantener el estilo. Necesitamos jugar, el equipo necesita rodaje, muchos partidos juntos", siguió para luego aportar que duelos como el del jueves ante el "Tomba" son "finales, te acostumbras a jugar este tipo de partidos. Tendremos en cuenta todas las situaciones, pero primero hay que pasar".

¿Entrenaron penales?

En lo referido a si entrenaron penales comentó que es algo que "se puede prever, pero por mi última experiencia los jugadores van, deciden y patean y la seguridad que tienen para patear penales es todo. Depende de la personalidad del jugador, que no le tiemble el pulso, eso no se entrena, se lleva adentro. Es difícil entrenar eso".

Para cerrar, habló de la cancha del Monumental, que ha sido cuestionada: "Hicieron un trabajo extraordinario los cancheros del club, esperemos que pueda llegar mejor, pero está en un 7 u 8, se puede jugar buen fútbol".