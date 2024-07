¿El sueño de Brayan Cortés lo aleja de Colo Colo?

Brayan Cortés es uno de los referentes de Colo Colo, ya que por su nivel y liderazgo ha sido recurrentemente titular en los últimos procesos del club con distintos técnicos.

Eso lo ha llevado a ser considerado en la selección chilena, aunque hay un "sueño" que aún le falta por cumplir y que parece estar lejos del Estadio Monumental.

Brayan Cortés tiene el deseo de partir, pero a la vez está feliz en Colo Colo

En conferencia de prensa en Macul, Cortés comentó sobre el tema: "(Quiero) salir, pero en el tiempo que corresponda. Mi prioridad es Colo Colo, estoy enfocado en mi club que es el más grande de Chile. Ojalá siempre estar a la altura. Lucho cada semestre en ser mejor y quiero mejorar, seguir en la selección y ser titular en Colo Colo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brayan Cortés Fernández (@brayancortes12)

En la misma línea, añadió que busca "cumplir mi sueño y salir. Creo que el momento estuvo, estuve muy cerca, pero decidí quedarme, ahora estoy muy feliz. Lucho cada partido en ser mejor. Mi prioridad es salir y para eso hay que luchar. No estoy apurado ni ansioso, pero me lo tomo como un desafío para lo que viene".

De todas formas, aseguró que está tranquilo: "No me lo tomo como presión ni estoy ansioso. Mi prioridad es Colo Colo, pero siempre está la ilusión de salir a Europa, es mi meta y espero lograrlo. Estoy convencido de mis capacidades. Tengo 29 años, me siento más maduro y trato de mostrarlo dentro del campo de juego, de ganarme mi lugar. La oportunidad va a llegar".

Brayan Cortés deja en el pasado la Copa América

El golero también fue preguntado por la Copa América 2024, en la que fue parte de la selección chilena que quedó eliminada en primera ronda, pero en la que no vio un solo minuto.

"Estuve con Claudio (Bravo), Gaby (Gabriel Arias) y muchos jugadores más. No me tocó participar en sí, pero uno aprende de los que están al lado tuyo, vivencias, entrenamientos, tengo posibilidad de seguir mejorando como arquero y me queda seguir sumando, mejorando", sostuvo.

Sobre las críticas transversales que se le han hecho a la organización, dijo: "Para decir que las canchas estaban maravillosas, no fue así, pero uno se adapta a lo que hay. No soy quién para hablar y más allá no me voy a meter. Ya está, ahora yo estoy enfocado en Colo Colo, para mí la Copa América ya pasó".

Lo que se viene para Brayan Cortés en Colo Colo

Brayan Cortés ya piensa en la llave de octavos de final de la Copa Libertadores contra Junior de Barranquilla (13 y 20 de agosto): "Se vienen cosas importantes, todos sabemos lo que juega Junior y lo que juegan los equipos que nos enfrentan en la Copa Chile y Campeonato Nacional. Somos el equipo más grande de Chile y tratamos de demostrarlo en la cancha".

"Como equipo estamos súper bien, estamos mejorando, hay que seguir fuertes en cada partido y mejorando como siempre. Proponemos en cada partido ir a ganar, siempre jugar bien, no importa como juega el rival sino como jugamos nosotros, vamos muy bien encaminados, hemos trabajado bien la semana y estamos preparándonos para el partido que viene", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CONMEBOL Libertadores (@libertadores)

Finalmente, habló de Unión Española, rival del próximo fin de semana que viene de caer estrepitosamente en sus dos últimos duelos de Copa Chile frente a Magallanes por 3-0 y 5-0.

"Puede ser que vengan dolidos, pero con Colo Colo todos se juegan su partido, para nosotros es una final y esperamos llegar de la mejor manera todos. Tenemos un equipazo, esperamos que los que están lesionados se puedan mejorar para aportar al equipo", cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo duelo de Colo Colo será este domingo a las 17:30 horas contra los hispanos en el Estadio Monumental, en el retorno del Campeonato Nacional.

Todos los detalles de ese compromiso estarán en AlAireLibre.cl.