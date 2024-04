Almirón y el duelo ante Fluminense: Debemos mejorar individualmente, el escenario es motivante

El director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, palpitó el exigente duelo de este jueves ante Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el marco de la Copa Libertadores, en el que buscan rescatar un punto clave en la lucha por avanzar a cuartos de final del torneo.

Almirón dio una conferencia de prensa en Brasil y señaló: "No veo a Fluminense presionado, sacó un buen resultado de visitante (1-1 ante Alianza Lima), recién arranca el torneo, viene de jugar con Flamengo un partido muy fuerte, son locales, no jugaron el fin de semana, vienen descansados y no tuvieron que enfocarse en el partido del fin de semana, después de ganar la Copa Libertadores vuelven a jugar de local en el Estadio Maracaná, es un equipo muy fuerte y nosotros enfocados en el partido de mañana, estamos bien".

Además, añadió que: "El análisis es totalmente diferente a Cerro Porteño de local, es totalmente diferente, las manera de jugar, los jugadores, la filosofía, es totalmente diferente. Nosotros individualmente tendremos que estar a la altura, mejorar en el juego, pero el análisis y la preparación del partido es diferente al anterior".

"Debemos mejorar individualmente, el hecho de ganar siempre da confianza y el escenario de mañana es motivante, así que para todos los que les toca entrar y ser cambio, vamos a encontrar un escenario muy bonito para jugar al fútbol. Cualquier futbolista quiere jugar este tipo de partidos".

El compromiso ante los brasileños se disputará este martes a las 20:00 horas de Chile (00:00 GMT) y todos los detalles podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Almirón y los cambios en la derrota ante Ñublense: "Tengo que tomar decisiones"

Por otra parte, Jorge Almirón analizó la derrota de su equipo por 3-0 ante Ñublense en Chillán, en la que presentó 10 modificaciones en relación a su último duelo ante Cerro.

"Entiendo lo que puede llegar a sentir la gente, pero hay muchos partidos por delante, uno siempre tiene que ver los partidos que siguen, el partido de mañana es bastante riesgoso, es un muy buen equipo, diferente a lo que podemos enfrentar en el fútbol chileno, es el actual campeón de la Copa Libertadores, estoy seguro de que el equipo va a hacer un buen partido y después enfocarnos en el torneo local".

"Yo confío en el plantel que tengo, en hacer las cosas lo mejor posible siempre en cada partido, no me arrepiento, simplemente no se dieron las cosas como las pensábamos, el primer tiempo fue un golpe duro, terminamos 1-0 y en el segundo, cuando mejor estábamos nos mete el gol el rival y se hizo cuesta arriba el partido. Entiendo que es un club grande y pueden haber críticas, pero tengo que tomar decisiones, para eso estoy acá y no me arrepiento de lo que hice, simplemente trato de hacer lo mejor para el grupo y confío en los jugadores que tengo. Es parte del proceso", añadió.

De todas maneras, aseguró que jamás le restó imortancia al compromiso con los "diablos rojos": "Siempre el partido es el que sigue (el más importante), lo que pasa es en que este partido bastante accidentado, si ponía al mismo equipo, fisiológicamente no da para que jueguen en tan poco tiempo los mismos jugadores, aparte tuvimos seis horas de vuelo y si le sumamos un partido de Copa Libertadores contra Cerro Porteño de local y después volver a jugar en Chillán, tener un viaje largo, jugar a la hora que se jugó, volver en bus, descansar muy pocas horas en casa, volver a viajar seis hora y jugar mañana el partido que se va a jugar, es muy peligroso".

"En algún momento intentamos cambiar el horario, también el día, para que pudiera jugar el mismo equipo que viene jugando, pero no se pudo, no nos dejaron por reglamento, en todos lados son 72 horas, pero no se cumplían", alegó.

"Acatamos el reglamento y el equipo jugó el partido que jugó, así que bueno hay cosas para corregir, mejorar, hicimos yo creo un partido correcto, lo que pasa es que (el resultado) fue bastante más abultado de lo que se vio en el trámite de juego y es duro, te hacen un gol terminando el primer tiempo, que estábamos bastante bien, en el segundo tiempo un gol de pelota parada nos hizo el partido muy cuesta arriba, pero bueno hay cosas para analizar, mejorar y avanzar. Ya estamos enfocados en el partido de mañana", cerró.