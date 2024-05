"Es para meterlo preso": Histórico de Colo Colo se mostró furioso por la patada a Maxi Falcón

La patada del paraguayo Alan Benítez a Maximiliano Falcón sigue generando reproches en el mundo del fútbol y ahora fue el turno de un histórico de Colo Colo el que dedicó palabras al hecho.

Se trata de Leonel Herrera Rojas, quien consideró criminal la entrada del defensa de Cerro Porteño, en el empate 1-1 que le dio a los Albos el paso a octavos de final de la Copa Libertadores.

¡DE CÁRCEL! La CONMEBOL Libertadores 2024 fue testigo de una de las peores entradas en mucho tiempo.



Alan Benitez fue expulsado por este mal intencionado pisotón sobre Maximiliano Falcón.pic.twitter.com/GYqnDJDwVs — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) May 30, 2024

Leonel Herrera cuestionó a Alan Benítez y destacó a Falcón de Colo Colo

Chuflinga Herrera valoró a Falcón y se mostró muy molesto con el pisotón de Benítez: "No quiero desmerecer a nadie, pero me quedo con las ganas, el deseo y cómo se entregó por entero. Lo podrían haber quebrado, porque era para meter preso al paraguayo que lo lesionó. Me quedo con Falcón, sin duda", señaló en Bolavip.

Sobre la clasificación del Cacique a la ronda de 16 mejores, Herrera sostuvo: "Qué lindo que es pasar de esa manera, fuimos muy superiores. Podríamos haber asegurado en el primer tiempo porque por lo menos 50-60 minutos fueron nuestros".

¡Que linda es la vida en Copa CONMEBOL Libertadores! 🏆



¡ESTO ES COLO-COLO! ⚪️⚫️🤟🏼 pic.twitter.com/kIeY4rxiyQ — Colo-Colo (@ColoColo) May 30, 2024

Lo que viene para Colo Colo en la Copa Libertadores

Este lunes se conocerá el rival de Colo Colo en los octavos de la Copa Libertadores, en el sorteo que se celebrará en la ciudad paraguaya de Luque en horario por confirmar.

La fase de 16 en el torneo se disputará en agosto, con la ida entre el 13 y 15 de ese mes y la revancha entre el 20 y 22.

