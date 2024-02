Esteban Pavez: Fue un partido trabajado, no es fácil venir a ganar a Argentina

Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, habló luego de vencer como visita a Godoy Cruz por Copa Libertadores y resaltó la alegría por lo complicado del resultado, que incluso fue el primer festejo albo sobre tierras trasandinas en la historia del torneo.

"Fue un partido trabajado. No es fácil venir a ganar a Argentina. Sabemos que a los equipos chilenos les cuesta mucho, así que lo valoramos. Nos falta mucho para llegar a lo que queremos, nos falta seguir trabajando, pero estoy contento", expresó en rueda de prensa.

"Creo que hicimos un buen trabajo, tuvimos para hacer un par de goles más. El equipo está bastante bien, cada vez se va a ir conociendo mejor y vamos haciendo mejor en la cancha", continuó.

"Resaltar toda la gente que vino, es importante. Nos sentimos local. Ahora esperamos llegar de buena forma al domingo (O'Higgins en el Campeonato Nacional) y después el jueves, que tenemos otra final", cotinuó.

Sobre los incidentes de barristas, Pavez dijo que es "bastante difícil hablar de eso. Me quedo con el apoyo de la gente, que fue en todo momento. Fue muy motivador. Lo otro lo tiene que ver la Conmebol, yo no me voy a meter más en eso".

"En lo personal estoy feliz en Colo Colo. También la llegada de Arturo Vidal fue muy importante, debo decir que me dio un segundo aire, es motivante estar junto a él. Me ilusiono, el equipo con los partidos se va a sentir mejor, nos falta ritmo. Contento, a seguir trabajando y llegar a la plenitud que queremos", cerró.

Ahora, el "Cacique" enfrentará a O'Higgins el domingo 25 de febrero en Rancagua a las 18:00 horas, para luego cerrar la serie internacional con el "Tomba" el jueves 29 a las 21:30 en el Estadio Monumental.