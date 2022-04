Ex DT de Colo Colo "calentó" la previa: River Plate no tiene mística copera

El ex técnico de Colo Colo Diego Cagna calentó la previa del encuentro de esta noche entre los "albos" y River Plate, al señalar que el cuadro "millonario" no tiene mística copera".

En conversación con el canal Twitch del medio Olé, el también ex futbolista de Boca Juniors apuntó a que" River no tiene mística copera. Al no haber ganado tantas Copa Libertadores y como en la Intercontinental tampoco le fue bien, eso hace que por ahí no tenga tanta mística como los otros equipos".

Para graficar sus dichos, el argentino puntualizó que "la mística de Boca se generó después de haber ganado varias Libertadores. Para los equipos del exterior es difícil venir a jugar a La Bombonera. Lo mismo pasa con Independiente. Son equipos coperos. En las copas se agrandan y hacen buenos torneos".

Cagna estuvo en Colo Colo en el 2010 y quedó en el segundo lugar del torneo de ese año.