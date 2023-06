Fabián Castillo: El equipo mejoró muchísimo en el último mes

El jugador colombiano Fabián Castillo destacó el nivel que alcanzó Colo Colo pese a la caída 1-0 a manos de Boca Juniors, en La Bombonera, por la quinta fecha en el Grupo F de Copa Libertadores.

"Fue un juego que aunque no sacamos el resultado hay muchas cosas por rescatar, el equipo se entregó al máximo los 90 minutos, buscamos el arco rival y quedamos con sensación buena", sostuvo en el aeropuerto de Santiago.

"El resultado no favoreció, pero aún tenemos responsabilidades, más en casa, esperamos que la gente nos acompañe como lo hicieron en Argentina y que podamos darles la alegría y el triunfo", indicó.

Para Castillo "el equipo mejoró muchísimo en este último mes, tuvimos una para que nos ayudó para conocernos más como grupo y eso hizo que los partidos hayan salido mejor".

"Ahora se nos viene una semana buena para poder preparar lo que viene, queda descansar y pensar desde el lunes en lo que se viene, que también es importante, se viene la Copa Chile y el partido más importante del año para nosotros", siguió.

En relación a su ingreso en el recinto bonaerense, dijo que "me sentí bien en los minutos que estuve en cancha, entré con la ilusión de ayduar al equipo en la parte de adelante, cuando entramos tuvimos la posibilidad de empatar el juego; me sentí bien, cómodo, y en la parte física me sentí bien, voy volviendo poco a poco a ese nivel".