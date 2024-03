Jugadores de Colo Colo no hablaron con la prensa en Paraguay en protesta contra ByN

El plantel de Colo Colo decidió no hablar con la prensa tras el duelo que igualó 1-1 ante Sportivo Trinidense por la ida en la fase 3 de la Copa Libertadores debido a un conflicto que mantienen los jugadores con la dirigencia de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del conjunto "popular".

De acuerdo a lo informado por ESPN Chile, la decisión es una protesta luego de no llegar a acuerdo por los premios que los jugadores recibirán por la participación del equipo en certámenes internacionales.

La determinación costará una multa a Colo Colo de parte de Conmebol dado que tras partidos internacionales es obligación que un jugador atienda a la prensa junto al técnico, además de pasar por zona mixta.

