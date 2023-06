Marcelo Barticciotto: Boca hizo un mal partido

El comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa e ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, analizó la caída del cuadro "popular" en su visita a Boca Juniors por la Copa Libertadores y se refirió en profundidad al nivel exhibido por la escuadra local en La Bombonera.

"Lo que uno valora es un poco más es la autocrítica, creo que fue un partido malo en cuanto a apreciación futbolística. El primer tiempo fue muy opaco de los dos equipos", declaró este miércoles.

"Boca hizo un mal partido y si Colo Colo hubiese jugado un poco mejor estaríamos hablando de otro resultado", expuso.

"Jugar en La Bombonera es difícil, con la gente en el estadio, contra Boca, pero es una versión muy opaca, si no hace el gol Weigandt la gente los empezaba a insultar, ya no había paciencia, el equipo perdía la pelota en la salida y no era claro, pero tiene jugadores de jerarquía que te complican", expresó.

"No me pareció bueno el partido, Colo Colo sin jugar bien nunca estuvo tan lejos del resultado ni del juego", siguió.

Para Barticciotto, en el estadio "la sensación era de descontento hacia este Boca que no juega bien, al equipo le cuesta, es un equipo con poco funcionamiento donde no tiene la posibilidad de dar algunos pases por un sector para terminar por el otro, se ve que no tiene funcionamiento y depende de las individualidades".