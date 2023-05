Marcos Bolados: Siempre nos proponemos a ganar donde sea, me voy triste y enojado

Marcos Bolados, autor del gol de Colo Colo para el 1-1 ante Monagas por Copa Libertadores, habló tras el encuentro en Maturín y evidenció su descontento por el resultado obtenido fuera del país.

"Mal, la verdad que mal. Nosotros como equipo, como Colo Colo, siempre nos proponemos a ganar donde sea. No me gusta empatar, más si es de visita, que vinimos de tan lejos para llevarnos un punto. Me voy triste y enojado."

"El tema físico acá (Venezuela) es medio complicado. La humedad pesa un poco cuando estás cansado, pero bien. Tuvimos chances de darlo vuelta y no lo pudimos aprovechar", añadió.

Bolados finalizó apuntando a los próximos desafíos y el subsiguiente duelo de Copa ante Deportivo Pereira, que será en el Monumental (29 de junio): "Ahora tenemos un partido en casa y lo tenemos que aprovechar al máximo".