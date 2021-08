Atlético Mineiro dio el primer golpe ante River Plate y quedó con ventaja para la revancha en Brasil

Atlético Mineiro de Eduardo Vargas dio el primer golpe contra River Plate de Paulo Díaz y lo derrotó por 0-1 en el Estadio Monumental de Núñez, quedando con ventaja de cara a la revancha de la próxima semana en Brasil, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La "banda sangre" fue muy superior en el primer tiempo y merecieron ponerse en ventaja, teniendo como posibilidad más clara un tremendo disparo de Fabrizio Angileri en el palo.

No obstante, en el complemento River bajó mucho su nivel y la escuadra visitante fue pragmática, ya que en una de las pocas nítidas que tuvo marcó el único gol del encuentro en los pies del ex millonario Ignacio Fernández, quien no festejó con efusividad el tanto (58').

Sobre el final del partido, el propio Fernández se fue expulsado por una descalificadora entrada sobre Angileri, que debió ser revisada en el VAR por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela. Pese a esto, el equipo de Paulo Díaz no logró empatar el encuentro en la recta final, que tuvo seis minutos de adición.

La vuelta será el próximo miércoles a las 20:30 horas (00:30 GMT) en Belo Horizonte, sin Fernández y sin el suspendido Enzo Pérez en River Plate, por acumulación de amarillas.