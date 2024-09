“Que no pase nada raro”: El Gran temor de Jorge Almirón para la revancha entre Colo Colo y River

El Colo Colo vs River Plate de anoche dejó a los Albos molestos con el arbitraje, y no sólo por la expulsión de Maximiliano Falcón.

El en plantel del conjunto popular no quedaron satisfechos con el cometido del juez Raphael Claus y, con miras a la revancha en Buenos Aires, esperan que el arbitraje no sea protagonista en el partido de revancha.

Almiron disparó contra el arbitraje

Decir que el arbitraje de Claus no fue determinante es, a lo menos, falso.

No se hizo problemas en expulsar a Falcón, pero el central uruguayo fue víctima de una agresión. Así, Colo Colo pierde a su mejor defensor para el duelo en Buenos Aires.

Pero esa no fue la única jugada en que se perjudicó a Colo Colo.

A los 52 minutos Miguel Borja pisó el tobillo de Emiliano Amor, infracción que ha significado varias expulsiones en esta Copa Libertadores y que ni siquiera fue revisada. Borja merecía, como mínimo, una tarjeta amarilla, pero Raphael Claus se hizo el desentendido.

Por estos detalles que siempre favorecieron a River es que Jorge Almirón mostró su preocupación y señaló que “estamos a 90 minutos de estar entre los cuatro mejores de América. Esperemos que no pase nada raro, que sea imparcial el árbitro que nos toque allá y que gane el mejor”.

“Si nos toca perder me siento orgulloso del equipo igual. Pero estamos vivos, estamos muy bien, esperamos hacer buen partido. Pero que el arbitraje no sea como hoy, con la expulsión y la no expulsión en contra de Amor, que fue bastante claro”, agregó Almirón.

"UNA PLANCHA, UNA EXPULSIÓN AHÍ..." Jorge Almirón expresó que la infracción de Borja era para roja. ¿Qué te pareció?



"UNA PLANCHA, UNA EXPULSIÓN AHÍ..." Jorge Almirón expresó que la infracción de Borja era para roja.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo no jugará por la fecha 25 del Campeonato Nacional, su duelo con Unión La Calera fue pospuesto para el próximo 16 de octubre.

Por ello, El Cacique sólo se concentrará en el duelo de revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América frente a River Plate en Buenos Aires. Este duelo se jugará en el Estadio Más Monumental el próximo martes 24 de septiembre a las 21:30 horas.