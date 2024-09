En Colo Colo apuntaron al arbitraje de Claus en Copa Libertadores

El empate entre Colo Colo y River Plate, por los cuartos de final de Copa Libertadores, sin duda sacó chispas y la trastienda trajo coletazos que apuntaron directamente a Raphael Claus.

El zaguero Emiliano Amor fue quien alzó la voz después del pitazo final, quejándose del árbitro brasileño.

"ELLOS NO QUISIERON IR AL VAR"#ESPNEquipoFChile Emiliano Amor, defensa de #ColoColo, cuestionó el arbitraje por no revisar ciertas acciones, como la expulsión de Falcón tras un entrevero con Paulo Díaz en #River, a lo que agregó: "Esperemos que allá no pase lo mismo". pic.twitter.com/wXaTE7uEQu — ESPN Chile (@ESPNChile) September 18, 2024

Amor se quejó del arbitraje en Copa Libertadores

El zaguero de Colo Colo ingresó en la segunda parte por Alan Saldivia y tuvo un correcto desempeño, por lo que tras el balance denunció "diferencias" que podrían existir en el VAR y habrían favorecido al equipo argentino.

Específicamente cuando corría el minuto 53, un planchazo del colombiano Miguel Borja sobre el tobillo derecho del zaguero argentino casi lo saca de la cancha, aludiendo a esa jugada en sus declaraciones.

"No nos gustó el arbitraje. River cuenta con la ayuda del VAR y hoy no quisieron recurrir al VAR, por lo que pienso que ahí puede haber una diferencia, pero hay que seguir. Solo esperemos que no pase lo mismo en Argentina", expuso en ESPN.