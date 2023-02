Con Magallanes vuelve la Copa Libertadores a la TV abierta

El partido de Magallanes ante Always Ready por la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores 2023, a disputarse este jueves desde las 19:00 horas en el Estadio El Teniente, de Rancagua, marcará el retorno del torneo continental a la televisión abierta.

Esto porque el regreso del cuadro carabelero al certamen después de 38 de ausencia será televisado por Chilevisión.

El partido también contará con la televisación de Star+.

Después de 38 años, el "Manojito de claveles" regresa a la Conmebol Libertadores 🤩



No te pierdas Magallanes v/s Always Ready ESTE JUEVES 23 de FEBRERO a las 18 hrs. ⚽️ Y vive cada semana los mejores partidos por PlutoTV pic.twitter.com/4worAwF5ni