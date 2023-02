La agenda para las revanchas de la segunda fase de la Copa Libertadores

Nueva semana de Copa Libertadores y los equipos chilenos Curicó Unido y Magallanes vuelven a salir a la cancha para buscar su paso a la tercera fase, última antes de los grupos.

Revisa la agenda de esta semana en la Libertadores:

Martes 28 de febrero

- Cerro Porteño (PAR) vs. Curicó Unido (CHI), 19:00 horas. (1-0 en la ida)

- Sporting Cristal (PER) vs. Nacional (PAR), 21:00 horas. (0-2 en la ida)

Miércoles 1 de marzo

- Huracán (ARG) vs. Boston River (URU), 19:00 horas. (0-0 en la ida)

- Independiente de Medellín (COL) vs. El Nacional (ECU), 21:00 horas. (2-2 en la ida)

- Atlético Mineiro (BRA) vs. Carabobo (VEN), 21:30 horas. (0-0 en la ida)

Jueves 2 de marzo

- Always Ready (BOL) vs. Magallanes (CHI), 19:00 horas. (0-3 en la ida)

- Millonarios (COL) vs. Universidad Católica (ECU), 21:00 horas. (0-0 en la ida)

- Fortaleza (BRA) vs. Deportivo Maldonado (URU), 21:00 horas. (0-0 en la ida)