Magallanes desafía a Always Ready en su anhelado regreso a la Copa Libertadores

Magallanes vuelve a la Copa Libertadores este jueves, luego de una espera que se prolongó por 38 años desde su última participación. El elenco "Carabelero" recibe al boliviano Always Ready en la ida de la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos del certamen.

La "Academia" compitió por última vez en la escena internacional en 1985. En aquella ocasión, por la fase grupal registró dos derrotas ante Colo Colo, venció en doble oportunidad al Bella Vista uruguayo y firmó un empate y una ajustada caída ante Peñarol, lo que los dejó eliminados en aquella etapa.

Ahora, ese recuerdo va quedando atrás puesto que es una realidad que el equipo santiaguino tendrá su segunda participación en la mítica cita continental, algo que obtuvo al haberse proclamado campeón de la pasada Copa Chile, cuando venció en la final por penales a Unión Española.

Otro de los hitos del "Manojito de Claveles" fue haber logrado el ascenso a Primera División, algo que tampoco se le daba hace un largo tiempo, pero que pudo sortear con una meritoria y exigente campaña en la B.

Eso sí, el inicio de temporada para Magallanes no ha sido fácil. Pese a haber festejado al inicio la corona de la Supercopa nada menos que contra los albos, por el Campeonato Nacional ha cosechado tres derrotas, un empate y su primer triunfo llegó el pasado viernes, cuando superó a los hispanos en calidad de visitante.

Ese complicado arranque lo quieren sanar los de Nicolás Núñez en la Libertadores, ante un rival que nunca antes han enfrentado en su historia, pero sabiendo de la importancia que tiene competir a este nivel.

"He tratado de transmitir a los jugadores la motivación de participar a invel internacional y ser conscientes del momento. No debe ser una carga ni una presión extra, porque no muchos tienen la posibilidad de competir en el extranjero", remarcó el joven DT antes de este compromiso.

Con todo este panorama, la más probable formación de Magallanes será con: Gastón Rodríguez en el arco; Felipe Espinoza, Fernando Piñero, Christian Vilches y Matías Vásquez en defensa; César Cortés, Tomás Aránguiz y Thomas Jones en mediocampo; dejando a cargo de los goles a Julián Alfaro, Felipe Cadenazzi y Yorman Zapata.

Por su lado, Always Ready encara este reto en buen momento. Tuvo una pretemporada por Europa en la que llegó a enfrentar a rivales como Hapoel Tel Aviv de Israel, Istra de Croacia o Fiorentina, y si bien no venció a ni uno de ellos le sirvió para tomar un alto ritmo de competencia.

En las tres fechas que van transcurridas del torneo boliviano, el "Albirrojo" empezó con un empate ante Aurora, pero luego se levantó con sendas goleadas a Libertad Gran Mamores (5-0) e Independiente Petrolero (4-1). Además, recientemente ficharon al marfileño Wilfred Bony, quien tuvo un paso de seis temporadas por Premier League, entre Swansea, Stoke y Manchester City.

El duelo entre Magallanes y Always se jugará este jueves en El Teniente de Rancagua, desde las 19:00 horas de nuestro país. Podrás seguir todo el encuentro con la cobetura online del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.