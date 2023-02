Nicolás Núñez: He tratado de transmitir motivación a los jugadores por jugar Libertadores

Magallanes se estrena este jueves en la Copa Libertadores 2023, y en la antesala de su encuentro ante Always Ready fue el entrenador del equipo Nicolás Núñez el que explicó que ha tratado de trabajar la parte anímica de sus dirigidos para jugar el encuentro.

En rueda de prensa, el estratega comentó que: "Yo viví la experiencia de jugar Copa Libertadores y siempre llevo conmigo que disfruté mucho competir ahí. Hay varios estímulos que hacen que uno la pueda aprovechar más".

"He tratado de transmitir a los jugadores la motivación de participar a invel internacional y ser conscientes del momento. No debe ser una carga ni una presión extra, porque no muchos tienen la posibilidad de competir en el extranjero", remarcó.

Magallanes disputó su último encuentro por Libertadores en 1985, y volverá a hacerlo este jueves tras 35 años de ausencia, en un duelo a jugarse desde las 19:00 horas de nuestro país (22:00 GMT) en el Estadio El Teniente.