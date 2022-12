Nicolás Núñez: Podemos ser competitivos y luchar por la clasificación en la Libertadores

El director técnico de Magallanes, Nicolás Núñez, aseguró que buscarán clasificar una ronda en la Copa Libertadores (donde enfrentará a Always Ready de Bolivia), aunque su foco está en la disputa del Campeonato Nacional.

Núñez nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa: "Vamos a enfrentar a un equipo que tiene un factor de local (los 4.000 metros de altitud), pero no es una excusa para no ser competitivos. Podemos luchar la clasificación y debemos planificarlo bien. No debemos cambiar mucho en la altura... Hay que ser aterrizados en el objetivo, que es el torneo nacional. A nivel internacional queremos competir y sabemos que avanzar una fase sería muy bueno en lo económico al club".

Por otra parte, habló de la conformación del plantel: "Tengo la convicción de que los jugadores que hemos renovado, más allá de que tengan una edad avanzada, son jugadores que se mantienen muy vigentes, y que han estado bien en los parámetros futbolísticos y físicos, a la par de los jóvenes e, incluso, superior a ellos".

"Queremos traer a gente nueva. Lo principal era renovar jugadores importantes y estamos en ese proceso. Estamos felices, hemos dejado gente que queremos. Vamos a sumar, nos hubiera gustado desde el inicio, pero sabemos que a veces el mercado no lo permite", cerró.

La "Academia" inicia su temporada el 15 de enero en la Supercopa ante Colo Colo.

El duelo de ida ante Always Ready, en tanto, será el 23 de febrero en Rancagua; y la revancha una semana después, el 2 de marzo en Bolivia.