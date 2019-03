La programación de la segunda semana de la fase grupal de la Copa Libertadores

Esta semana se disputa la segunda fecha de la Copa Libertadores, y tres clubes chilenos medirán fuerzas ante la elite del fúbol sudamericano.

El primer elenco nacional en tener acción será Universidad de Concepción, que viajará a Asunción para enfrentar a Olimpia el martes.

El miércoles será el turno de Palestino, que se verá las caras con el campeón vigente River Plate en Buenos Aires. Durante la misma jornada, Universidad Católica intentará retomar confianza tras la goleada sufrida ante Libertad, al medirse con Rosario Central.

Martes 12

Grupo G: Boca Juniors vs. Tolima, 19:15 horas.

Grupo C: Olimpia de Paraguay vs. Universidad de Concepción, 19:15 horas.

Grupo F: Palmeiras vs. Melgar, 19:15 horas.

Grupo H: Gremio vs. Libertad, 21:30 horas.

Grupo E: Nacional de Uruguay vs. Atlético Mineiro, 21:30 horas.

Grupo C: Sporting Cristal vs. Godoy Cruz, 21:30 horas.

Miércoles 13

Grupo E: Cerro Porteño vs. Zamora, 19:15 horas.

Grupo B: Cruzeiro vs. Deportivo Lara, 19:15 horas.

Grupo F: San Lorenzo vs. Junior, 19:15 horas.

Grupo D: Flamengo vs. LDU Quito, 21:30 horas.

Grupo A: Inter de Porto Alegre vs. Alianza Lima, 21:30 horas.

Grupo A: River Plate vs. Palestno, 21:30 horas.

Grupo H: Universidad Católica vs. Rosario Central, 21:30 horas.

Jueves 14

Grupo D: Peñarol vs. San José, 19:00 horas.

Grupo G: Atlético Paranaense vs. Jorge Wilstermann, 21:00 horas.

Grupo B: Emelec vs. Huracán, 23:00 horas.