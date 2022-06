Fanáticos de Flamengo que fueron agredidos en San Carlos presentaron querellas contra responsables

Dos familias afectadas por agresiones en el partido entre Universidad Católica y Flamengo, en San Carlos de Apoquindo por la Copa Libertadores, presentaron una querella contra quienes resulten responsables.

Daniele Carvalho, de solo 10 años, y Silvestre Silva fueron los receptores de una bengala y una piedra, por parte de hinchas de Universidad Católica, que provocó una sanción económica y de disminución de público a los "cruzados" para el siguiente duelo ante Talleres.

No obstante, y como informó Chilevisión Noticias, las familias no han recibido respuesta de las autoridades sobre los culpables del lanzamiento proyectiles, por lo que aún esperan justicia.

#ReportajesCHV | Aún no identifican a responsable: Se querellan por agresión en estadio de la UChttps://t.co/rOxu7WanPd — CHV Noticias (@CHVNoticias) June 16, 2022

Silvestre, quien terminó con una grave herida en su cabeza, recordó el momento: "Iba bajando por la escalera, recibí un impacto y me fui. Corría sangres y en la ambulancia me curaron". Su hija afirmó: "Mi padre no va a ir nunca más a un estadio".

Daniele expresó: "Me tiraron una bengala y tuve suerte que no me pegó de lleno en el ojo, porque si no, hubiera sido una historia diferente, no hubiera podido estar con el ojo abierto en este momento". Su madre añadió entre lágrimas: "No pude protegerlo", entre lágrimas. Le dije a un Carabinero y parecía una planta, no hizo nada".

[VIDEO] Las redes hicieron lo suyo: Se publicaron imágenes del barrista que lanzó bengala a la hinchada de Flamengo #Libertadores #CooperativaContigo https://t.co/Q1FF2vjdzD pic.twitter.com/K42mJJBQg3 — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) April 29, 2022

Victoria Santis, abogada de las víctimas, sostuvo: "La ley dice que todo aquel que cause lesiones y daños, se le aplicará presidio menor en su grado medio. Esto es de 341 días a tres años. Este es el piso de la ley. Los organizadores del evento son Conmebol y Universidad Católica y deben hacerse responsables".

En Estadio Seguro se contactaron con las familias tras el inicio del reportaje y su jefa de departamento, Pamela Venegas, señaló: "Desde el primer minuto hemos estado encima de esta situación, primero empatizando y dando apoyo a las víctimas, a través de un programa de apoyo a las víctimas, con ayuda psicológica", algo que desmienten los afectados en los primeros meses.