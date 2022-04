Fernando Zampedri: El mensaje de Paulucci siempre fue claro

El delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri analizó la victoria por 2-1 sobre Sporting Cristal, que tuvo un polémico penal en el epílogo convertido por él, y respaldó al técnico Cristian Paulucci.

Zampedri dijo en conferencia de prensa, tras el duelo de Copa Libertadores, que "el mensaje siempre fue claro (por parte de Paulucci). No estamos en una buena racha en el torneo local, no estamos cómodos".

"Somos un equipo que tenemos muchas situaciones de gol. No porque no ganemos, nos falta gol. Hoy no hubo muchas situaciones, fue un partido muy duro y parejo, si había empate, nadie decía nada", agregó sobre el duelo ante los peruanos.

Finalmente, volvió a la mala racha en el Campeonato Nacional, con cinco derrotas en los últimos seis encuentros: "No está costando porque no hemos tenido un buen rendimiento en los últimos partidos, pero estamos trabajando para resolver eso".