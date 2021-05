Luciano Aued: Vamos a ir hasta donde nos dé este sueño y lo vamos a pelear a muerte

El volante de Universidad Católica Luciano Aued destacó el "paso adelante" que dio el equipo estudiantil luego de avanzar a octavos de final de Copa Libertadores, tras una ausencia de 10 años, y afirmó que pelearán "a muerte" por seguir con vida en este sueño.

Según sostuvo en diálogo Al Aire Libre en Cooperativa, en el torneo "hay equipos tremendos, son durísimos", pero "ahora estando en un mano a mano se puede competir de otra manera, lógicamente vamos a ir hasta donde dé este sueño y lo vamos a pelear a muerte. Más allá del rival que nos toque, ser tremendamente comeptitivos, dejar la imagen y camiseta de Católica bien arriba".

"A veces los procesos son así, hay que esperar un poco, tener ese roce internacional. Cuando no se logran los objetivos se pierde un poco el valor a la palabra, pero estábamos convencidos todos que jugando año tras año la copa, con ese nivel de competencia internacional, tarde o temprano iba a llegar", continuó.

"En este caso se logró un objetivo importante después de tantos años, eso hay que remarcarlo porque no debería ser lo normal que un club tan grande como Católica esté tantos años sin acceder a octavos de final", agregó.

En ese sentido indicó también que "es un lindo paso adelante para el fútbol chileno" y que con el DT Gustavo Poyet "fuimos variando la forma de jugar. Es distinto a lo que proponíamos con Ariel -Holan-, Gustavo tiene otra forma de ver el fútbol, estamos en ese proceso de encontrar entendimiento y la regularidad que queremos, porque hemos hecho grandes partidos y también muy malos partidos".

"Nosotros entendíamos que teniendo roce internacional íbamos a entender de qué iba la cosa, cómo se juegan los partidos de copa, no es que seamos un equipo copero, sino que al tener ese roce uno entiende los detalles que te hacen quedar afuera y hacer crecer como equipo, el año pasado se vio un avance grande, llegamos a cuartos de final de una Copa Sudamericana y lo hicimos de buena manera, competimos, en la Libertadores le ganamos a grandes equipos, pero no se veía el pasito para clasificar a octavos", añadió.

"Si bien los equipos que nos tocaron fueron campeones de la Libertadores, sentíamos que era el momento de dar ese paso, empezamos a entender que debíamos ser más prácticos, más duros a la hora de defender", argumentó Aued.

Al explicar su publicación contra los críticos, comentó que "este equipo ha dado muesstrsa que va evolucionando, salió tricampeón, ganó dos Supercopas y está compitiendo a nivel internacional de mejor manera, eran pasos que se daban siempre, y decían no, que se van a caer, a nivel internacional falta, tienen que dar la cara y no la dan".

"Es ese conjunto de cosas de cargar a un equipo que lo estaba intentando, yendo hacia adelante. No hablaba del medio solamente, sino que la propia gente de Católica que se llena de ese pesimismo que no esbueno, no hace bien, y lógicamente que a nosotors no nos hace bien de ninguna manera. Se pueden aceptar críticas del juego, pero muchas veces se descalifica o se trata de una manera en que no sirve, hay que cambiar todo y eso no me gusta", finalizó.