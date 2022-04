Paulucci y el rendimiento de la UC: No podíamos esperar lujos, había que ganar y estamos contentos

El director técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, valoró la victoria de su equipo por 2-1 sobre Sporting Cristal, con un polémico penal en el epílogo, enfocándose más en el resultado que en el nivel de juego de la "Franja".

Paulucci expresó en conferencia de prensa: "Por el momento que estamos viviendo, no podíamos esperar lujos. Había que ganar y estamos muy contentos. Fue terrible desde lo físico".

"Estoy muy contento. Fue un partido parejo, pero que ahora nos significó un gran triunfo. La autocrítica siempre está. No estábamos acostumbrados a la mala racha porque es un equipo ganador", añadió el estratega en la misma línea.

Además, el técnico descartó un estilo defensivo cuando su escuadra se pone en ventaja: "Yo nunca mando al equipo para atrás. A veces nos pasa porque el equipo rival también juega, pero en nuestra esencia no está replegarnos".

Sobre la pena máxima cobrada a su equipo, muy reclamada por los peruanos, el estratega expresó que "no lo he visto por televisión. Estas cosas pasan. La otra vez le cometieron un penal a Zampedri, que no cobraron, y nadie me preguntó".

También se enfrascó en una pequeña polémica con un periodista, asegurando que nunca dijo (tras la derrota con La Serena) que no le llegaba el mensaje suyo a sus futbolistas: "Nunca dije que no llegaba el mensaje, no pongas palabras en mi boca que no son".

Finalmente, alabó a Felipe Gutiérrez: "(Ignacio) Saavedra fue un pilar fundamental en los campeonatos que ganó el equipo. A veces hay compañeros que vemos mejor. Pusimos a Gutiérrez ante la U y lo ha hecho bien, pero tenemos que recuperar a Saavedra, porque como entrenador quiero que todos estén bien".