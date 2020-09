Saavedra y caída ante Gremio: En la Libertadores hay que dar más y los errores se pagan caro

El mediocampista de Universidad Católica Ignacio Saavedra valoró la actitud de su equipo pese a la derrota por 2-0 ante Gremio, aunque lamentó los errores que cometió su equipo y que propició los goles rivales.

"Siempre las derrotas dan para mejorar, es la mejor forma para hacerlo. En la Libertadores siempre hay que dar un poco más y los errores se pagan caro", dijo en conferencia de prensa.

Además, añadió que "sabíamos que veníamos acá a jugarnos la vida, lamentablemente no se dio el resultado, pero me voy contento con que hubo un cambio en la disposición del equipo en lo táctico y lástima que no se dio el resultado".

Finalmente, expresó que "ellos fueron muy duros en el contraataque, nosotros tuvimos la posesión, pero nos faltó concretar jugadas, ellos salían muy rápidos y por ahí salieron los dos goles".