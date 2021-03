Fernando De Paul: Esto puede durar más, entrenamos con compañeros contagiados

El arquero de Universidad de Chile Fernando De Paul abordó el delicado momento que atraviesa el club, con 10 casos confirmados de coronavirus en la previa a la revancha de Copa Libertadores ante San Lorenzo, y contó que el domingo entrenaron con algunos jugadores que arrojaron positivo, por lo que "esto puede durar un par de días más".

"Ahora no queda más que reforzar el tema de protocolos y esas cosas, tratar de tener cuidado y que se recuperen rápido los compañeros que hoy no pueden estar entrenando a la par nuestra. No me quiero meter en un terreno que no me corresponde, pero esto podía pasar, el tener un par de contagiados y seguir entrenando", expresó este lunes en conferencia de prensa.

"Creo que por lo que nos dice el doctor, el virus puede saltar varios días después. Entonces, ayer -domingo- entrenamos con chicos que, sin saberlo, estaban contagiados. Esto puede ser que dure un par de días más y salgan otros chicos con contagios", indicó De Paul.

"Es la realidad, en ningún momento dejamos de entrenar, capaz que en otro trabajo se pueda y dan la opción de decir que se puede trabajar así... acá no podemos y es la realidad", sentenció al respecto.

De Paul también recordó que en el club los protocolos sanitarios han sido muy estrictos y que existen las condiciones para desarrollar el trabajo de manera tranquila, pese a lo cual "es lamentable lo que pasó. Nos tocó a nosotros, iremos a enfrentar a San Lorenzo y estamos preparando el partido".

"Obviamente nos da bronca por los chicos que no van a poder viajar, pero al que le toque tiene que hacerlo de la mejor manera, al estar en un club así tienes que estar preparado, nunca se sabe cuando va allegar el momento", expresó.

"No queremos que salgan más casos positivos, si bien dije que las medidas que se vienen tomando en el club son estrictas, las estamos aumentando cada vez más, porque no queremos que sigan pasando lo que estamos viviendo ahora", continuó el meta de la U.

"La ilusión siempre está y la confianza y la fe que podemos hacer un buen partido. Todo lo que está pasando es difícil y nos duele como grupo perder a jugadores de esta manera, pero es así. Al que le toque tiene que estar listo", señaló.

Por último, insistió en que en la U "seguimos con la misma ilusión de enfrentar este partido, por más que no tengamos compñaeros con nosotros que puedan viajar, pero seguimos ilusionados. Es una situación que no hemos vivido antes, en un club deportivo ni en cualquier lado, es muy complicado, nos pasó y hay que salir fortalecidos de estas cosas".

La U enfrenta a San Lorenzo este miércoles desde las 21:30 horas en el Nuevo Gasómetro.