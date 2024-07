El Sifup denunciará a la U y a Unión Española por el caso "congelados"

Los casos de Marcelo Morales en la Universidad de Chile y Jonathan Villagra en Unión Española, tuvieron una fuerte respuesta por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup). El ente tomó la determinación de denunciar a ambos clubes ante la Dirección del Trabajo.

Al Aire Libre conversó con el presidente del Sifup, Gamadiel García, y el exfutbolista confirmó que "nosotros vamos a tomar las acciones que corresponden, es decir, denunciar en la Dirección del Trabajo porque es un tema que ya quedó de manifiesto, ni siquiera se está ocultando y me parece que eso es lo peor. Debería haber algún tipo de regulación, deberíamos tener algún castigo con respecto a estas situaciones que ocurren en algunas instituciones de nuestro país".

La denuncia del Sifup en la Dirección del Trabajo

El sindicato de jugadores en la voz de su presidente, explicó en nuestro medio que el trámite de la denuncia se realiza presentando todos los antecedentes y la vulneración que están sufriendo los futbolistas en su trabajo: "Hay que recordar que el futbolista tiene un contrato en donde se le presta servicio y hay obligaciones, pero también hay algunas situaciones que se deben cumplir".

"Por lo tanto, en estos casos, está de manifiesto que el club no está entregando el trabajo convenido al deportista. Nosotros actuamos de oficio como gremio porque esto ya fue público, entonces no hay manera de decir que es un error del club o un error de interpretación", continuó García.

El Sifup acusa las malas prácticas de los clubes

Gamadiel García es claro: "Los clubes tienen que entender que si hay una negociación, es una muy mala práctica estar haciendo esto para poder llegar a algo que es solamente conveniente, muchas veces para el club y no para el futbolista. Así que los clubes saben perfectamente que las malas prácticas las hemos perseguido".

En una publicación del Sifup en X, el sindicato recordó el caso de Bastián Roco en Huachipato donde también se denunció la vulneración de los derechos laborales del jugador: "Hay muchos equipos que han tenido multas, infracciones a través de la Dirección del Trabajo producto de estas situaciones, pero el llamado es a tratar de que esto vaya en evolución. No podemos volver a los 80, 90 o principios de los 2000 en donde se hacía este tipo de prácticas para presionar al jugador y lograr lo que el club quiere", enfatizó el presidente del sindicato.

“Congelar” a futbolistas porque no renuevan sus contratos es una práctica ilegal que debe ser erradicada y ya ha sido sancionada por la @DirecDelTrabajo (caso Sebastián Roco).

Este tipo de represalia busca presionar y desvalorizar al deportista‼️

La opinión de Gamadiel García ante el caso "congelados"

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales comentó su parecer sobre los casos de Morales y Villagra que han sido expuestos públicamente: "Me parece lamentable, sobre todo considerando lo que está pasando directamente por instrucciones que se le dan a los cuerpos técnicos".

"Antiguamente era por algún tema de deportividad, en donde el técnico quizás no quería a algún jugador o quería renovar el plantel. Ahí hablaban con los jugadores y les decían 'mira, no voy a contar contigo, pero busca mejores oportunidades'. Y aquí estamos viendo que son una herramienta que están utilizando los clubes para presionar de mala manera al futbolista", agregó Gamadiel García.

El caso de Marcelo Morales y el llamado al Colegio de Entrenadores

Consultado sobre el caso particular de Marcelo Morales, en que el DT de la U, Gustavo Álvarez aseguró que no citar al jugador era decisión técnica, Gamadiel García indicó que "hay que recordar que el técnico es un empleado del club y también es un trabajador. Por lo tanto, las instrucciones directas en este caso las puede dar el técnico. Puede darle días libres al futbolista si ve que está pasando algo problemático, si necesita un poco más de descanso".

"Lo que no se puede hacer es apartar a ese futbolista de los entrenamientos, no citarlo con los compañeros, no entregarle el mismo uniforme, hacer los entrenamientos en horario distinto al grupo. Por eso no puede ser que se les dé la instrucción de sacar a un jugador y a la primera lo tengan que hacer, porque si no también sufren las consecuencias como grupo técnico o como entrenador en estos casos", insistió el presidente del sindicato.

Finalmente Gamadiel García precisó: "Por supuesto que también debería ser un llamado al Colegio de Entrenadores, a la gente que está a la cabeza de las decisiones que se toman en cada una de las instituciones, porque me parece que ellos también tienen mucho que decir".