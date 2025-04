Barticciotto defiende CON TODO el proyecto estadio de Colo Colo

Marcelo Barticciotto tuvo una férrea defensa al proyecto de remodelación del estadio Monumental, presentada de forma oficial por Colo Colo el día de su centenario, el pasado 19 de abril.

Al ídolo del Cacique no le cayeron para nada bien las críticas de Alfredo Stöhwing, quien señaló que es un "proyecto populista" y que no tiene el respaldo para ser "serio", debido a que faltan permisos y hay dificultades con el flujo de caja, ya que el financiamiento del naming right (derecho de nombre) no llega en el comienzo.

La defensa de Barticciotto a la remodelación del Monumental

En su rol de comentarista en ESPN, Marcelo Barticciotto se expresó en contra de los dichos de Stöhwing: "Ahora tiraron abajo el proyecto del estadio porque no lo hicieron ellos y así de un lado y del otro".

Después reaccionó cuando le señalaron en el panel que le encontraba razón a Aníbal Mosa: "No le encuentro la razón en todo a Mosa, pero ahora (Stöhwing) porque está del otro lado bombardea todo lo que está de este lado".

"Colo Colo hace así (chasquido de dedos) y hay 40 empresas detrás de Colo Colo para hacer el estadio", sentenció.

Los dichos de Alfredo Stöhwing contra la remodelación del Monumental

En una entrevista del pasado viernes en El Mercurio, el expresidente de Blanco y Negro y actual director de la concesionaria Alfredo Stöhwing cuestionó la viabilidad de las importantes refacciones al estadio Monumental.

"Estamos frente a una propuesta populista, que no cuenta con el respaldo de un proyecto serio y que busca ilusionar a la gente para ganar adhesión popular. Presenta problemas de fondo muy serios, como los temas relacionados con los permisos", señaló.

"Al aumentar el aforo (60.000 personas), hay que solicitar nuevos permisos y realizar nuevos estudios, como el de impacto ambiental. Y cualquiera sabe que un estudio de este tipo puede demorar cinco años", añadió.

"Otro problema grave es el flujo de caja. Las platas de la empresa que suscriba el 'naming right' no van a llegar al comienzo, sino hasta que el proyecto tenga el suficiente avance como para que la empresa esté segura que su nombre figure en el estadio que se le ha prometido", cerró.