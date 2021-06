17:46 - 15/06/2021

Al estilo de Luis Suárez: Antonio Rüdiger lanzó un mordisco a Paul Pogba

Al estilo de Luis Suárez: Antonio Rüdiger le lanzó un mordisco a Paul Pogba en duelo de Alemania contra Francia, que ganaron los "galos" por 1-0. La jugada no fue advertida por el árbitro Carlos del Cerro Grande ni tampoco por VAR, por lo que el jugador no fue sancionado, aunque no se descarta que reciba un castigo por oficio. (Video: Twitter/@Soylegionario)