Boris Johnson y el paso de Inglaterra a la final de la Euro: Traigan la copa a casa

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, pidió a la selección inglesa que traiga el título de la Eurocopa "a casa".

A través de su cuenta de Twitter, Johnson publicó un mensaje celebrando la victoria de los "Tres Leones" contra Dinamarca en las semifinales de la Euro, lo que permitirá tener la primera oportunidad en 55 años de levantar un título el próximo domingo ante Italia.

"Esta noche Inglaterra jugó con todo su corazón. Gran actuación del equipo de Gareth Southgate. Ahora por la final. Traiganla a casa", escribió.

Tonight @England played their hearts out. What a fantastic performance from Gareth Southgate’s squad.



Now to the final. Let’s bring it home 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿