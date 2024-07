Eurocopa 2024: La selección española se adueña del once ideal tras levantar la copa

Después de 30 días de fuertes emociones, la Eurocopa 2024 ha llegado a su fin. España levantó la copa por cuarta vez en su historia, tras vencer por 2-1 a Inglaterra, con un grupo consolidado que parecía inexperto, pero que superó a todos sus rivales con autoridad.

Como no podía ser de otra manera, el nuevo monarca europeo, lidera el once ideal de la Eurocopa 2024. En el arco, Jordan Pickford (Inglaterra) se lleva el puesto tras entregarle una importante seguridad al arco inglés, con tapadas espectaculares, pero que finalmente no fueron suficiente para quedarse con la copa.

En la línea defensiva, Carvajal (España) y Cucurella (España), una de las grandes revelaciones del torneo, se consolidaron como laterales indiscutibles, mientras que Saliba (Francia) y Guéhi (Inglaterra) conformaron una sólida pareja de centrales.

El medio, la gran fortaleza española en la Eurocopa 2024

En el mediocampo hay un dominio español en su totalidad, el dúo Rodri y Fabián Ruiz Peña destacó, siendo clave para el éxito de la Roja europea, mientras que Lamine Yamal, Dani Olmo y Nico Williams brillaron como mediapuntas.

Arriba, Gakpo (Países Bajos) le ganó la pulseada a Harry Kane (Inglaterra) en la delantera, sumando tres goles en el torneo, lo que resalta su gran rendimiento junto a los otros talentos emergentes del campeonato.