Un Campeón de la Eurocopa está cerca de fichar en FC Barcelona

La gran actuación de España en la EURO 2024 levantó el interés de varios clubes en los integrantes del plantel que dio la vuelta olímpica, y uno de ellos es FC Barcelona, que está cerca de fichar una de esas figuras.

En plena competencia se especuló con la llegada al conjunto Blaugrana de Nico Williams, y su especial relación de amistad con a nueva joya de los catalanes Lamine Yamal, que hasta esbozó que le agradaría tenerlo de compañero en el elenco culé. Pero no sólo él está en la carpeta de los catalanes.

