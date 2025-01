¿Cómo le fue? El vocalista de Iron Maiden probó suerte en una competencia deportiva

Para los amantes del Heavy Metal, Bruce Dickinson, vocalista emblemático de Iron Maiden, la prestigiosa banda inglesa, es uno de los mejores cantantes del género y ha logrado que la “Doncella de Hierro” se permanezca por varias décadas como una de las bandas más populares de los que gustan el cabello largo, las poleras negras y los sonidos acelerados y pesados en la música.

Aunque no sólo pararse a entonar himnos como “Run to the hills”, “Seventh son of a seventh son”, “the Trooper” o “the bumber of the Beast”, entre tantas otras canciones legendarias para los metaleros, son la principal afición de Dickinson, que además es piloto de avión, escritor de novelas, amante de la historia y locutor de radio, junto a ser un fanático de un deporte olímpico, del cual acaba de tomar parte en una competencia.

El vocalista de Iron Maiden tentó suerte en un torneo deportivo

Bruce Dickinson es un apasionado de la esgrima, por lo que tomó parte en el Circuito Europeo para veteranos de Fâches-Thumesnil, localidad cercana a Lille en Francia, en la que ganó su primer combate por 10-4 al danés Simon Jeiner, pero en la segunda ronda cayó por 10-1 ante francés Pascal Jolyot, que fue triple campeón olímpico de florete.

Finalmente, el reputado vocalista finalizó en el puesto 13º de entre 31 competidores, lo que lo dejó muy satisfecho porque reconoce que durante el 2024 no tuvo mucho tiempo de practicar y que ahora se siente motivado por mejorar: “he encontrado un club increíble en Francia, lleno de esgrimistas increíbles que me dan una paliza. Me da algo a lo que aspirar: ¡quiero llegar a la fase en la que sólo el 75% de ellos me pateen el culo!”, remató Dickinson, que junto a Iron Maiden comenzará una gira por los 50 años del grupo y que los traerá de regreso a Chile el 2026.