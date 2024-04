Damian Priest hizo efectivo su contrato Mitb sobre Drew McIntyre y se proclamó campeón peso pesado de WWE

Un impactante comienzo tuvo la Noche 2 del evento Wrestlemania XL, luego de que Damian Priest hiciera efectivo su contrato Money In The Bank sobre Drew McIntyre, quien había vencido minutos antes a Seth Rollins por el título peso pesado de WWE.

El luchador escocés sacó adelante un tremendo combate ante Rollins, en el que necesitó varias de sus "claymore kicks" para poder llevarse el conteo de tres y pasar a convertirse en el nuevo dueño de la presea.

Tras la contienda, McIntyre fue a encarar a CM Punk, quien se encontraba como comentarista invitado en la mesa la transmisión en inglés, aludiendo a la rivalidad que han ido cosechando ambos en los últimos meses.

Ante las múltiples provocaciones Punk atacó a McIntyre derribándolo desde la mesa y luego golpeándolo con el artefacto que traía puesto por su lesión de bíceps, lo que sirvió para que en el instante hiciera presencia Damian Priest y canjeara el maletín que le daba una oportunidad por cualquier título de la compañía, y que portaba desde julio de 2023.

De esta manera, Priest frustró las celebraciones de Drew McIntyre y se proclamó nuevo campéon del título peso pesado, dándole una nuevo título a The Judgment Day, quien tiene a la campeona femenina Rhea Ripley.

