Daniela Aránguiz sorprendió a Jorge Valdivia con romántico detalle: Para mí no hay otro hombre en mi vida

Daniela Aránguiz, esposa del mediocampista chileno Jorge Valdivia, sorprendió al jugador con un romántico detalle el día de su cumpleaños al hacerse un tatuaje con su nombre en el antebrazo.

Ocurre que el "Mago" cumplió 38 años el pasado 19 de octubre y junto con una cena, Aránguiz le mostró su tatuaje que dice Jorge, con un corazón al final.

"Cuando lo vio, pensó que era de mentira, que me lo había escrito con un lápiz, pero después cachó que tenía un parche y que era en serio ¡Le encantó, no se lo esperaba! Es una demostración de amor", contó Aránguiz a Las Últimas Noticias.

"Nunca me había hecho un tatuaje de otra persona, pero es que llevo 17 años con él. Para mí no hay otro hombre en mi vida. Sé que uno es esclavo de sus palabras, pero por lo menos lo que siento en el presentes es que no me imagino con otra persona", añadió la ex participante del programa "Mekano" antes de explicar el por qué del corazón en el grabado.

"Desde que empecé a pololear con Jorge, él me ha regalado cosas con corazones: me manda a hacer tortas con forma de corazones, arreglos florales de corazones; si me regala una pulsera, cadena o collar, siempre viene con un corazón. Por eso le puse un corazón al final del tatuaje", comentó.

"El lo hizo cuando estaba en Palmeiras, y llevábamos 7 años juntos. Dice Daniela y el puntito de la i es un corazón", complementó.