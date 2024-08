De las adicciones a esperanza: madre de Simone Biles busca reconciliarse con su hija

Simone Biles una de las mejores gimnastas brilló con fuerza en París 2024, pero su historia personal revela una trama llena de dolor y esperanza. Su madre biológica, Shannon, lucha por reconciliarse con la estrella olímpica después de años de separación forzada por las adicciones y problemas familiares.

Biles, campeona olímpica, fue adoptada por sus abuelos a los seis años, tras vivir en centros de acogida desde los tres. Su madre, Shannon, enfrentaba graves problemas con el alcohol y las drogas, lo que llevó a su separación de la familia.

Shannon, en una entrevista con el medio Daily Mail, comentó que ahora en recuperación y trabajando como cajera desde 2022, se considera como "una adicta en recuperación". Está decidida a reconciliarse con Simone. Aunque no puede contactar directamente con su hija, respeta su espacio y espera pacientemente.

La madre de Simone Biles tiene el número de su hija

A pesar de tener el número de teléfono de Simone, Shannon no lo usa, mostrando respeto por el tiempo y el espacio de su hija señala "La estoy esperando y tengo paciencia, no puedes presionar a nadie. Me hubiera gustado ser parte de todo lo que ha vivido, pero solo debo esperarla".

Ella busca reconciliarse con Bile hacer y superar su pasado, "Le pediría que me perdone y le preguntaría si podemos seguir adelante, que no me juzgue por mi pasado. Me gustaría hacer las paces con ella en persona"

Simone Biles adoptó su dura historia de vida como un catalizador para el éxito

Simone Biles, por su parte, considera que sus experiencias difíciles en la infancia le han ayudado a alcanzar el éxito."No estaría donde estoy sin ese punto de inflexión. Vivir separada de mi madre biológica, estar en un hogar de acogida y ser adoptada por mis abuelos me ha preparado para un mejor camino".

La gimnasta destaca la importancia de su trayecto en centros de acogida y el amor de sus abuelos, afirmando que estos momentos difíciles la han hecho más fuerte y resiliente. La historia de Biles es un testimonio de cómo la adversidad puede convertirse en una fuerza impulsora para el éxito.