Simone Biles “enamoró” a París en su regreso a los Juegos Olímpicos

Simone Biles llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio como una estrella, era la candidata a ganar todas las competencias de gimnasia, pero esa presión le jugó en contra.

Con los juegos en desarrollo, Biles decidió priorizar su salud mental y dio un paso al costado, borrándose de la cita olímpica.

Tres años después Simone Biles volvió a participar en los Juegos Olímpicos y este domingo en París 2024 tuvo un gran cometido.

Simone Biles really just nailed the Yurchenko double pike with a 15.800



