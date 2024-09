La noticia del regreso de Oasis remeció al mundo de la música, pero también al del fútbol. El famoso dúo de Manchester, los hermanos Liam y Noel Gallagher anunciaron su retorno a los escenarios después de 15 años.

Una de las bandas más importantes del brit pop que también tiene una fuerte relación con el Manchester City, equipo del que ambos hermanos son fanáticos. De hecho, el regreso tiene que ver con el equipo que dirige Guardiola: En 2023 Liam prometió en redes sociales que si el City ganaba la Champions League, Oasis regresaría. Y cumplió.

Definitely City: La colección del Manchester City en colaboración con Noel Gallagher de Oasis

En la previa de los 30 años de su primer disco el Definitely Maybe, los hermanos Gallagher no sólo desataron la locura entre sus fanáticos con su vuelta, sino que también han tenido tiempo de disfrutar a su otro gran amor.

Es el caso de Noel, el mayor de los Gallagher, que participó en una colaboración con el Manchester City y Puma, en homenaje a los controversiales hermanos nacidos en Reino Unido.

En la sesión de fotos participaron el mismo Noel Gallagher, Pep Guardiala, Jess Park, Kyle Walker y Mateo Kovacic. Además de sacar una línea de ropa, también recrearon la mítica portada de ese disco de 1994.