Dieron a conocer detalles del fatal atropello en que se vio envuelto jugador de Corinthians

Luego del accidente fatal que protagonizó el futbolista argentino Rodrigo Garro en La Pampa durante la madrugada del sábado pasado, hecho por el cual el jugador de Corinthians fue imputado por homicidio culposo, el fiscal de la causa reveló detalles de cómo se produjo el choque en el que perdió la vida el motociclista Nicolás Chiaraviglio.

Pese a que en un primer momento se indicó que una de las causas del accidente pudo ser que el futbolista de Corinthians venía manejando contra el tránsito al momento del accidente, Francisco Cuenca, fiscal adjunto de turno de la Fiscalía de Temática de Personas de General Pico, descartó dicha situación.

El fiscal Francisco Cuenca, encargado de la causa que investiga el accidente, compartió este viernes 10 de enero los nuevos avances del proceso. Cabe recordar que, el jugador de 27 años y el motociclista de 30 colisionaron en la intersección de las calles 300 y 108, que, según vecinos, tiene poca señalización.

“Son calles de doble mano en ese lugar. Él venía por la 300 de norte a sur y la moto de sur a norte. Al llegar a la intersección de la calle 108 Rodrigo se disponía a doblar a la izquierda y Nicolás venía derecho”, dijo.

“La moto, cuando la camioneta dobló a la izquierda, algo que estaba permitido, impactó en el lateral derecho de la camioneta, del lado del acompañante. Falleció prácticamente en el acto. Estamos analizando todos los elementos de prueba”, agregó.

Resultados dos exames toxicológico do motociclista, Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que se envolveu no acidente com o Rodrigo Garro, jogador do Corinthians.



Apontaram que, Nicolás teve constatado em seu sangue 1.56g/l pra álcool e também deu positivo para maconha e cocaína.… pic.twitter.com/8AJ851F1dV